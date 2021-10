Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeieinsatz nach Suizidankündigung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Heute Vormittag, um 11:02 Uhr, meldete eine Frau, dass ihr in Wilhelmshaven aufhältiger Sohn per WhatsApp seinen Suizid angekündigt habe. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sich der junge Mann vermutlich in einem Haus in der Krumme Straße in Wilhelmshaven aufhalten könnte. Spezialkräften der Polizei gelang es, Kontakt zu dem jungen Mann aufzunehmen und ihn von seinem Vorhaben abzubringen.

