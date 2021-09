Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen am St. Matthias Schulzentrum in Bitburg

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Zeitraum von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntagabend zum Sachbeschädigungen auf dem Gelände des St. Matthias Schulzentrums in Bitburg. Dabei wurde im Bereich des Haupteinganges eine Mülltonne in Brand gesteckt und auf dem Schulhof bzw. den Sportplatz Gerätschaften (Schubkarre) beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

