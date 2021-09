Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Prüm (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 20.092021, 20:00 Uhr und Dienstag, 21.09.2021, 08:30 Uhr wurden in der Straße Dausfeld 7 in Prüm auf dem Parkplatz des dortigen Hotels 3 Fahrzeuge beschädigt. An allen dreien wurde der Heckscheibenwischer abgerissen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden. RD.

