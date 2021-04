PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sensorkamera von BMW gestohlen +++ Schmierereien an leerstehendem Mehrfamilienhaus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Teilediebe schlagen zu,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Holzhäuser Straße, 26.04.2021, 20.00 Uhr bis 27.04.2021, 17.30 Uhr (pa)In Bad Homburg stahlen Unbekannte von Montag auf Dienstag die Frontkamera eines BMW. Das Fahrzeug der 5er-Reihe stand zur Tatzeit zwischen Montagabend und dem späten Dienstagnachmittag in der Holzhäuser Straße, als die Täter die für die Assistenzsysteme erforderliche Kamera aus der Frontschürze des Pkw abmontierten. Mit dem rund 1.500 Euro teuren Fahrzeugteil flüchteten die Diebe unerkannt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Schmierereien an leerstehendem Gebäude, Bad Homburg v. d. Höhe, Hessenring, Feststellung: 27.04.2021, (pa)Wie am Dienstag festgestellt wurde, haben Unbekannte in Bad Homburg ein leerstehendes Gebäude mit Farbe beschmiert. Bei dem Objekt handelt es sich um ein unbewohntes Mehrfamilienhaus im Hessenring. Die Täter besprühten die Fassade des Hauses an mehreren Stellen mit rosa Farbe. Unter den Sprühereien befindet sich unter anderem ein verfassungsfeindliches Symbol. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bitter mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell