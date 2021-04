PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher steigen durch Fenster ein +++ Hühnerdiebe schneiden Zaun auf +++ Parkhaus unter Wasser gesetzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher stehlen Schmuckkästchen,

Kronberg im Taunus, Grüner Weg, 24.04.2021, 12.00 Uhr bis 25.04.2021, 11.00 Uhr (pa)Am Wochenende waren in Kronberg Einbrecher am Werk. Zum Tatort wurde eine Erdgeschosswohnung im Grünen Weg. Zwischen Samstag- und Sonntagmittag drangen unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in die Räumlichkeiten ein. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten sie ein Schmuckkästchen. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Hühnerdiebe schneiden Zaun auf,

Oberursel, Weißkirchen, Oberurseler Straße, 24.04.2021, 19.30 Uhr bis 25.04.2021, 11.00 Uhr (pa)Von Samstag auf Sonntag kam es in Oberursel Weißkirchen zum Diebstahl mehrerer Rassehühner. Beim Tatort handelt es sich um die Anlage des Geflügelzuchtvereins am Sportplatz Weißkirchen in der Oberurseler Straße. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag durchtrennten Unbekannte den Außenzaun, wodurch sie in die angrenzende Parzelle gelangten. Aus der stahlen die Täter insgesamt fünf Hühner. Bei den Tieren handelt es sich um ein weißes Huhn der Rasse "Summer" sowie vier braune Hühner der Rasse "Dresden". Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

3. Lack an BMW zerkratzt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Trappstraße, 23.04.2021, 11.30 Uhr bis 24.04.2021, 07.45 Uhr

(pa)Mehrere Hundert Euro Sachschaden verursachten Unbekannte von Freitag auf Samstag in Bad Homburg an einem geparkten BMW. Der graue 3er stand zur Tatzeit - zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen - in der Trappstraße, als jemand mit einem spitzen Gegenstand den Lack des Wagens zerkratzte. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Nächtlicher Vandalismus an Straßenschildern, Wehrheim, Obernhain, Westerfelder Straße, 24.04.2021, gg. 00.35 Uhr

(pa)Auf rund 500 Euro wird der Schaden geschätzt, den Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Obernhain an zwei Verkehrsschildern anrichteten. Ein Anwohner meldete gegen 00.35 Uhr, dass sich eine Gruppe von vier Personen in der Westerfelder Straße aufhalte und Straßenschilder beschädige. Das Quartett, das beim Eintreffen der Polizei nicht mehr anzutreffen war, habe aus drei jungen Männern und einer jungen Frau bestanden. Alle seien um die 25 Jahre alt gewesen. Die Männer seien dunkel gekleidet gewesen und trugen graue Basecaps. Einer der drei habe eine Jacke mit Pelzkragen getragen. Die Frau aus der Gruppe habe schulterlanges braunes Haar gehabt und eine dunkle Jacke, blaue Jeans sowie helle Schuhe getragen. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

5. Parkhaus unter Wasser gesetzt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Seedammweg, Feststellung: 24.04.2021, 07.45 Uhr

(pa)Am Samstagmorgen musste die Feuerwehr in Bad Homburg zum Parkhaus am Seedammbad ausrücken. Der Grund hierfür war jedoch nicht Feuer, sondern Wasser. Unbekannte hatten zuvor einen im Parkhaus installierten Feuerlöschschlauch missbräuchlich verwendet und große Teile mehrerer Parkdecks unter Wasser gesetzt. Das Wasser musste abgepumpt werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro, da neben den Parkdecks auch mehrere Räume betroffen waren. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

6. Mit Drogen und Luftpistole erwischt,

Schmitten, Oberreifenberg, Feldbergstraße, 25.04.2021, gg. 16.15 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz am Oberreifenberger Bolzplatz. Anlass war die Mitteilung eines Zeugen über Personen an der dortigen Holzhütte, von denen eine mit einer Waffe hantiere. Vor Ort trafen die Beamten zwei Personen an. Eine Kontrolle ergab, dass einer der beiden - ein 34-Jähriger Schmittener - eine Luftpistole bei sich hatte. Dabei blieb es jedoch nicht. Bei dem Mann fanden die Beamten darüber hinaus auch Drogen. Sowohl die Luftdruckpistole, die nicht ohne Erlaubnis mitgeführt werden darf, als auch die verbotenen Substanzen wurden sichergestellt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

7. Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz, Steinbach, Industriestraße, 23.04.2021, gg. 19.45 Uhr

(pa)Am Freitagabend kam es auf dem Parkplatz eines Steinbacher Supermarktes zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Der Streit spielte sich gegen 19.45 Uhr auf dem Gelände eines in der Industriestraße befindlichen Einkaufsmarktes ab. Nach Zeugenangaben sollen sich zwei Gruppen aus jeweils zwei Personen gegenseitig angegangen sein und Pfefferspray gegen ihre Kontrahenten gesprüht haben. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei beteiligte 17- und 19-Jährige festgestellt und kontrolliert werden, von denen einer ein Pfefferspray mitführte. Ihre Widersacher sind bislang unbekannt, ebenso der Anlass der Streitigkeit. Zu beidem ermittelt die Bad Homburger Kriminalpolizei. Hinweise werden unter (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

8. VW fährt in Böschung - Fahrer muss zur Blutprobe, L 3050, Gemarkung Glashütten, zw. Oberems und Wüstems, 24.04.2021, gg. 19.15 Uhr

(pa)Mit einem Schaden von circa 15.000 Euro sowie einer Strafanzeige endete am Samstag ein Verkehrsunfall auf der L 3050 zwischen Oberems und Wüstems. Gegen 19.15 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis mit einem VW Passat die Landesstraße in Fahrtrichtung Wüstems. Nachdem bereits andere Verkehrsteilnehmer Fahrauffälligkeiten bei dem Volkswagen-Fahrer festgestellt hatten, kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab. Der VW überfuhr einen Leitpfosten und kam in der Böschung auf einem Baumstamm zum Stillstand. Nach Angaben der Zeugen vor Ort soll der Unfallverursacher versucht haben, mit dem stark beschädigten Passat davonzufahren, sie sorgten jedoch dafür, dass der Mann bis zum Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle verblieb. Die Beamten stellten bei dem 53-Jährigen Anzeichen eines Drogenkonsums fest, woraufhin er für weitere Maßnahmen zur Polizeidienststelle gebracht wurde.

9. Fahrrad fällt vor Mercedes,

B 455, zw. Oberursel und Königstein, 25.04.2021, gg. 15.45 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag wurde auf der B 455 ein Mercedes durch ein herabfallendes Fahrrad beschädigt. Ein 85-jähriger Frankfurter befuhr die Bundesstraße gegen 15.45 Uhr in Richtung Königstein, als von einem entgegenkommenden Pkw ein Fahrrad herunter und vor den Mercedes des Mannes fiel. Bei der Kollision mit dem Velo entstand an dem Benz ein Schaden von rund 1.500 Euro. Der überraschte Senior wendete am Parkplatz Hohemark, konnte an der Unfallstelle aber weder das Fahrrad noch den Pkw feststellen, von dem es gefallen war. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

