Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen PKW und Zweirad

Wittlich (ots)

Am Dienstag, 21.09.2021, gegen 15:25 Uhr ereignet sich an der Lichtzeichenanlage in der Kurfürstenstraße, in Höhe der dortigen ARAL-Tankstelle, ein Verkehrsunfall zwischen einem Zweirad und einem VW Golf. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich miteinander. Glücklicherweise entstand kein Personenschaden und nur geringer Sachschaden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Die Unfallbeteiligten gaben den Beamten vor Ort an, dass eine Frau angehalten und kurz mit ihnen gesprochen habe. Die Zeugin (ca. Mitte bis Ende 30 Jahre alt, dunkle Haare), welche einen silberfarbenen Kombi oder Limousine fuhr, wird gebeten sich bei der Polizei in Wittlich zu melden, um den Unfallhergang aufklären zu können.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell