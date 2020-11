POL-KS: 35-Jährigem droht nach Parfümdiebstahl Untersuchungshaft: Hinweise auf geflüchteten Komplizen erbeten

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Kassel-Bettenhausen:

Untersuchungshaft droht einem 35-Jährigem, der am gestrigen Mittwochabend beim Parfümdiebstahl in einer Drogerie im Kasseler Stadtteil Bettenhausen erwischt wurde. Der offenbar gewerbsmäßig stehlende und wohnsitzlose Mann aus Kasachstan, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Seinem bislang unbekannten Komplizen gelang hingegen die Flucht. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Mittäter geben können.

Erwischt hatten den mutmaßlichen Dieb, den sie bereits aus einem vergangenen Ladendiebstahl kannten, zwei Mitarbeiter der Drogerie in der Leipziger Straße. Sie hatten gegen 18:20 Uhr beobachtet, wie der Tatverdächte mehrere Parfümflakons im Gesamtwert von knapp 750 Euro in eine Tüte steckte. Als er das Geschäft verlassen wollte, konnten die Mitarbeiter den 35-Jährigen festhalten. Allerdings gelang dem unbekannten Komplizen, der zwischenzeitlich die Tüte mit dem Diebesgut übernommen hatte, unerkannt die Flucht. Es soll sich um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann mit Gesichtsmaske und einer grauen Mütze gehandelt haben, der eine dunkle Jacke, eine Jeans und braune Lederschuhe trug. Die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Ost nahm den 35-Jährigen fest und brachte ihn bis zur Vorführung beim Haftrichter in eine Gewahrsamszelle. Es besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige mit Diebstählen seinen Lebensunterhalt und seine Drogensucht finanziert.

Wer Hinweise auf den unbekannten Mittäter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

