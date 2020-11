Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auseinandersetzung mit Pfefferspray in Einkaufscenter: Polizei sucht Zeugen, die Vorfall gesehen und gefilmt haben

KasselKassel (ots)

Kassel-Mitte:

In einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung suchen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe 1 der Kasseler Polizei nach Zeugen, die am Montagnachmittag in einem Einkaufcenter in der Kasseler Innenstadt eine Auseinandersetzung zwischen einem Sicherheitsmitarbeiter und einem 41-jährigen Mann gesehen und möglicherweise auch mit ihren Handys gefilmt haben. Da es hinsichtlich der körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch ein Pfefferspray eingesetzt wurde, unterschiedliche Angaben der beiden Beteiligten gibt, erhoffen sich die zuständigen Ermittler zur Aufklärung des Falls, Hinweise durch Augenzeugen zu erhalten.

Wie die eingesetzte Streife des Kasseler Innenstadtreviers berichtet, waren sie um 17:45 Uhr zu der handfesten Auseinandersetzung in das Einkaufszentrum am Königsplatz gerufen worden. Bei ihrem Eintreffen stand eine Menschentraube im Erdgeschoss des Centers um die beiden am Boden liegenden Kontrahenten, die durch die Beamten sofort getrennt wurden. Nach Schilderung des 38-jährigen Sicherheitsmitarbeiters hatte er in dem 41-Jährigen einen geflüchteten Ladendieb vom vergangenen Wochenende wiedererkannt und war dem Mann aus diesem Grund gefolgt. Hierbei soll ihn der mutmaßliche Ladendieb plötzlich angegriffen haben, woraufhin er sich mit dem Einsatz des Pfeffersprays zur Wehr gesetzt habe. Der 41 Jahre alte Mann aus Kassel erklärte den Polizisten, dass ihm der Detektiv in dem Einkaufszentrum grundlos gefolgt sei und völlig unvermittelt das Reizgas ins Gesicht gesprüht habe. Er erlitt eine Augen- und Atemwegsreizung, weshalb ihn Rettungskräfte anschließend zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus brachten.

Da die Auseinandersetzung offenbar durch mehrere Personen gesehen und möglicherweise auch gefilmt wurde, die kurz nach Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort waren, suchen die ermittelnden Beamten nun nach diesen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell