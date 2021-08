Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto nach hinten geschoben?

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gewundert hat sich eine Anwohnerin der Sickingenstraße, als sie am Montagmittag nach Hause kam. Bei ihrer Rückkehr gegen 12 Uhr war sich die Frau sicher, dass ihr Auto nicht mehr dort stand, wo sie es am Morgen gegen 9 Uhr zuletzt gesehen hatte, sondern mehrere Meter weiter hinten. Am Fahrzeug selbst entdeckte sie mehrere Schäden im Frontbereich. Vom Verursacher keine Spur.

Die Frau hörte sich in der Nachbarschaft um und erfuhr, dass am Vormittag mehrere Lkw in der Straße rangiert hätten. Einen konkreten Zusammenstoß mit dem Pkw hatte jedoch niemand beobachtet. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. |cri

