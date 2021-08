Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am Montagmorgen ist es in der Donnersbergstraße in Enkenbach-Alsenborn zum Unfall gekommen. Gegen 7:15 Uhr wollte eine Autofahrerin von der Kirchenstraße in die Donnersbergstraße fahren. Weil die 23-Jährige nicht die Vorfahrt eines anderen Autofahrers beachtete, kollidierte sie mit dem Pkw eines 25-Jährigen. Der Mann fuhr auf der Neukircherstraße in Richtung Donnersbergstraße. Durch die Kollision drehte sich das Auto der 23-Jährigen. Es schleuderte über die Kreuzung und krachte gegen ein Straßenschild. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte beide und brachte sie ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell