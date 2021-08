Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teddybär gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein bislang unbekannter junger Mann hat in der Fabrikstraße einen Stoffbären geklaut. Der 1,20 Meter große Teddy war an der Außenfassade des Ladens oberhalb der Tür angebracht. Zeugen konnten beobachten wie der junge Mann sich den Bären krallte und anschließend fluchtartig in Richtung Stiftsplatz verschwand. Der Täter wurde durch die Zeugen als circa 16 bis 18 Jahre alt mit lockigen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer Jogginghose und einer Jacke. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion in Kaiserslautern zu melden. |elz

