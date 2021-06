Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, B 64, Greene - Brunsen, Donnerstag, 17.06.21, 17.35 Uhr EINBECK (schw) - Am Donnerstag, 17.06.21, gegen 17.35 Uhr stellten Beamte der Polizei Bad Gandersheim auf der B 64 zwischen Greene und Brunsen einen Mofafahrer fest, der die B 64 in Richtung Brunsen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h befuhr. Nachdem das Kraftfahrzeug einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte, wurde festgestellt, dass das Mofa unrechtmäßig in der Leistung gesteigert wurde. Der aus Eschershausen stammende 16-jährige Mofafahrer wies sich mit einer Mofaprüfbescheinigung aus, die allerdings nach der Manipulation an dem Mofa nicht mehr zum Führen für dieses Kraftfahrzeug berechtigte. Es wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, sowie die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell