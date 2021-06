Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld-Dögerode, PP der Fa. RKW SE, 17:06.2021 zw. 20:00 Uhr und 20:30 Uhr Im angegeben Unfallzeitraum ist es auf dem Parkplatz der Fa. RKW SE zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen Daimler eines 28-jährigen aus Osterode gefahren. Der Daimler wurde hierbei am Heck beschädigt. Anschließend hat der Unbekannte die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Polizei Bad Gandersheim sucht in diesem Zusammenhang einen grünen Geländewagen, welcher am Heck einen weißen Aufbau hat. Die Schadenshöhe am Daimler beträgt ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.-Nr. 05382-919200 (bas)

