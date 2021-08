Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdiebe unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am Montagnachmittag sind eine Mutter und ihre Tochter Opfer von Trickdieben geworden. Die beiden Frauen waren auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkes in der Merkurstraße unterwegs zu ihrem Auto. Ein Mann sprach sie an und fragte sie nach dem Weg zu einer "Galerie". Während dieses Ablenkungsmanövers schlich sich vermutlich ein Komplize von hinten an und entwendete die Handtasche der Geschädigten aus dem Einkaufswagen.

Die Diebe erbeuteten neben einem dreistelligen Bargeldbetrag auch Fahrzeug- und Wohnungsschlüssel sowie persönliche Dokumente und eine Girokarte.

Der Mann war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte einen dunklen Teint und schwarze Haare. Er trug einen Drei-Tage-Bart und war mit einer Jeans bekleidet. Der zweite Täter agierte von den beiden Opfern unbemerkt. |mhm

