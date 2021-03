Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Gemarkung Bad Bellingen: zu Fuß auf der Autobahn A 5 unterwegs

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer teilte Sonntagnacht, 21.03.2021, gegen 01.30 Uhr, der Polizei mit, dass auf der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Weil am Rhein eine männliche Person zu Fuß auf dem Standstreifen in Richtung Süden unterwegs sei. Die Polizei konnte einen 26-jährigen Mann antreffen, welcher sich sehr wortkarg zeigte. Er habe seine Begleiter verloren und sei diesen nur nachgelaufen. Aufgrund der Gefährlichkeit des Spazierganges wurde der wohl alkoholisierte 26-Jährige in den Streifenwagen gesetzt und von der Autobahn gebracht. Eine Kostenrechnung der Polizei folgt.

