POL-FR: Weil am Rhein: E-Bike aus Tiefgarage gestohlen

Aus einer Tiefgarage in der Riedlistraße / Ecke Tullastraße wurde in der Nacht von Sonntag, 21.03.2021, auf Montag, 22.03.2021, ein verschlossenes E-Bike, Marke Cube, Typ Touring Hybrid, im Wert von etwa 1.600 Euro gestohlen. Zusätzlich wurde von dem Täter die Fernbedienung zum Tiefgaragentor, welche mit einem Klebeband am Fahrradrahmen befestigt war, mitgenommen.

