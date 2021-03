Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Brand in Wohnanlage - niemand verletzt

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 21.03.2021, gegen 01.40 Uhr, mussten Feuerwehr, DRK und Polizei in die Freiburger Straße nach Waldkirch ausrücken. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, hatte eine brennende Kerze, in einer Wohnung versehentlich auf das Inventar übergegriffen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Bewohner wurde vorsorglich zur medizinische Untersuchung in eine nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ob neben dem Inventarschaden auch ein Gebäudeschaden entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell