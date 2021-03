Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: älterer Dame Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.03.2021, gegen 16.40 Uhr, befand sich eine 90-jährige Frau zum Einkaufen in einem Lebemsmittelgeschäft in der Hauptstraße. Dort wurde die Frau von einem Unbekannten abgelenkt. In dieser Zeit hat ein zweiter Unbekannter die Geldbörse aus der Handtasche der Frau gestohlen. Die Handtasche lag zu diesem Zeitpunkt auf dem Rollator. In der Geldbörse befanden sich 70 Euro Bargeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell