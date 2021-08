Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag (8./9. August) in der Albrechtstraße etwas beobachtet haben. Hier wurden zwei geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt.

Zunächst meldete ein Zeuge der Polizei gegen 3.20 Uhr, dass unbekannte Täter ein Baustellenschild auf einen VW geworfen haben, der ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt war. Das Schild landete auf der Windschutzscheibe des Wagens und versursachte einen Riss im Glas. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Am Montagvormittag meldete sich dann ein weiterer Anwohner der Albrechtstraße, der ebenfalls eine Beschädigung an seinem Pkw feststellte. In diesem Fall handelte es sich um einen Dacia Sandero, der in unmittelbarer Nähe zu dem VW auf einem Parkplatz stand. Auch an diesem Fahrzeug wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag die Windschutzscheibe beschädigt. Dem Schadensbild nach zu urteilen, wurde auch hier mit einem Gegenstand auf die Scheibe geschlagen.

Die Polizei geht deshalb in beiden Fällen von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus und bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter Telefon 0631 / 369 - 2150. |cri

