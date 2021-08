Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Beifahrerin gibt sich als Fahrerin aus

Kaiserslautern (ots)

Zu einer kuriosen Unfallflucht ist es am Sonntagnachmittag in der Merkurstraße gekommen. Eine 38-jährige Frau gab an, dass sie mit ihrem Wagen in Fahrtrichtung Pariser Straße unterwegs war. Sie sei über die Verkehrsinsel gefahren und in einen Zaun eines Anwesens geprallt. Während der Unfallaufnahme meldete sich ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte. Er gab an, dass neben der Frau noch zwei Männer mit im Auto saßen und einer der Männer gefahren sei und den Unfall verursacht habe. Mit dieser Aussage konfrontiert gab die Frau den tatsächlichen Unfallhergang an. Der 48-jährige Halter des Fahrzeugs hatte den Unfall, aufgrund einer Bewusstseinseintrübung, verursacht. Nachdem sie abgesprochen hatten, dass die Frau sich als Fahrerin ausgeben sollte, verließ er den Unfallort mit seinem Beifahrer fußläufig, ohne sich um den Schaden zu kümmern. In der Zwischenzeit hatte sein Begleiter den 48-Jährigen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Dort trafen die Beamten ich an. Er wurde als Beschuldigter belehrt. Sein Führerschein, der Fahrzeugschein, sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell