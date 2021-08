Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ehrlicher Finder

Kaiserslautern (ots)

Als ehrlicher Finder hat sich ein Jugendlicher erwiesen. Der 16-Jährige aus der Verbandsgemeinde Lambrecht brachte am Freitagvormittag einen dreistelligen Bargeldbetrag zur Polizeidienststelle in der Gaustraße. Die Scheine hatte er zuvor auf dem Gehweg in der Richard-Wagner-Straße gefunden. Wer sie dort verloren hat, ist unklar... |cri

