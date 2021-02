Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Verstöße gegen die Corona-Verordnung in der Inspektion

Delmenhorst (ots)

Ergänzend zu den Meldungen am vergangenen Wochenende haben Beamte der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch weitere Verstöße bei den Corona-Kontrollen festgestellt.

Vollkommen unverständlich war das Verhalten mehrerer Personen in Wildeshausen, die bereits zum wiederholten Male bei Feierlichkeiten in Wohnungen angetroffen wurden.

Am Samstag, 20. Februar 2021, alarmierten Anwohner gegen 23:30 Uhr die Polizei, da mehrere Personen lautstark in einer Wohnung in der Ahlhorner Straße in Wildeshausen feierten. Bei Eintreffen der Beamten vernahmen sie bereits laute Musik vor dem Mehrfamilienhaus.

Im Treppenhaus trafen die Beamten zunächst auf zwei Personen, die die Feierlichkeit zu diesem Zeitpunkt verlassen wollten. Es stellte sich heraus, dass sie Gäste einer Geburtstagsfeier des Wohnungsmieters waren.

Auf Klingeln der Beamten öffneten zwei Personen nach einiger Zeit die Wohnungstür. Im weiteren Verlauf konnten die Beamten noch fünf weitere Personen in der Wohnung feststellen, die sich in den Räumlichkeiten versteckten.

Insgesamt feierten somit neun Personen aus neun verschiedenen Haushalten gemeinsam in der Wohnung.

Um das Infektionsrisiko im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme möglichst gering zu halten, forderten die Beamten die Personen auf, entsprechende Mund-Nasen-Bedeckungen aufzusetzen und Abstände einzuhalten.

Dieser Aufforderung kam jedoch keine der Personen nach. Stattdessen umarmten und küssten sie sich und gratuliertem dem Gastgeber zum Geburtstag. Sie machten sich zudem über die Maßnahmen lustig und erschwerten die Feststellung ihrer Personalien durch zögerliche Angaben.

Zudem stellte sich heraus, dass ein Teil der Personen bereits zum wiederholten Male auffällig geworden ist. Bei einer privaten Feierlichkeit im Januar 2021 hielten sich die Personen bereits in der Wohnung auf, flüchteten bei Eintreffen der Beamten über das Dach, konnten jedoch nach kurzer Flucht von den Beamten gestoppt werden.

Die Beamten lösten die Geburtstagsfeier auf, sprachen gegenüber den Gästen Platzverweise aus und leiteten gegen alle Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Anschluss wurden die Beamten, gegen 00:20 Uhr, zu einer weiteren Feierlichkeit in der Bauerschaft Lüerte in Wildeshausen gerufen.

Bereits vor dem Einfamilienhaus ertönte lautstarke Musik aus dem Gebäude, Personen tanzten und feierten auf engem Raum zusammen.

Nach dem Klingeln versuchten einige Personen aus dem Hinterausgang zu flüchten, was jedoch durch die Beamten verhindert wurde.

Insgesamt waren 14 Erwachsene und diverse Kinder aus verschiedensten Haushalten in einem Raum versammelt, die gemeinsam feierten, Alkohol und Getränke konsumierten und Speisen verzehrten.

Die Beamten lösten die Feierlichkeit auf, sprachen Platzverweise aus und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Personen ein.

Weiterhin trafen sich am Sonntag, 21. Februar 2021, gegen 18:30 Uhr, neun Personen aus neun verschiedenen Haushalten in einer Wohnung im Brendelweg in Delmenhorst. Sie saßen allesamt an einem Tisch und verzehrten Speisen und Getränke.

Die Personen waren allesamt kooperativ und verließen umgehend die Wohnung. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie ein.

Anschließend begaben sich die Beamten in die Braker Straße in Delmenhorst, wo in einer weiteren Wohnung vier Personen aus vier verschiedenen Haushalten angetroffen wurden, die gemeinsam Alkohol konsumierten.

Auch diese Zusammenkunft wurde aufgelöst und gegen die Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Im weiteren Verlauf trafen die Beamten gegen 23:30 Uhr in einem Geschäft in der Cramerstraße in Delmenhorst auf vier Personen aus vier verschiedenen Haushalten, die keine Abstände einhielten und keine Mund-Nasen-Bedeckungen trugen.

In Nordenham kontrollierten die Beamten gegen 16:55 Uhr einen 23-Jährigen aus Nordenham, der zu Fuß im Innenstadtbereich unterwegs war, ohne die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Er reagiert unverzüglich sehr aggressiv auf die Beamten und verweigerte das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Zudem leugnete er die Existenz des Corona-Virus und kündigte an, auch zukünftig keine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Die Beamteten leiteten ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein.

Im Rahmen der Kontrollen der Nächtlichen Ausgangssperre im Landkreis Wesermarsch stellten die Beamten von Sonntag, 21. Februar 2021, 21:00 Uhr, bis Montag, 22. Februar 2021, 05:00 Uhr, im Bereich Brake drei Verstöße und im Bereich Nordenham vier Verstöße fest.

Da die Personen keinen gewichtigen Grund für den Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung glaubhaft machen konnten, leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie ein.

In diesem Zusammenhang wurde auch eine 54-Jährige aus Brake kontrolliert, die mit ihrem Fahrrad gegen 21:45 Uhr in der Bahnhofstraße in Brake unterwegs war.

Sie gab an, auf dem Weg zur Arbeit zu sein und händigte den Beamten eine entsprechende Bescheinigung ihres Arbeitgebers aus, womit sie einen gewichtigen Grund nachweisen konnte. Allerdings stellten die Beamten im weiteren Verlauf fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille.

Aus diesem Grund wurde ihr vor einem Arzt Blut entnommen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell