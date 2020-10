Polizeidirektion Lübeck

Gartenlaubenbrände

Lübeck (ots)

Am Samstag (24.10.) meldete ein Zeuge gegen 18:50 Uhr ein Feuer im Kleingartenverein Buntekuh. Die alarmierte Feuerwehr und Polizei konnte einen großflächigen Brand auf vier betroffenen Parzellen feststellen. Drei Gartenlauben standen bereits im Vollbrand, die vierte Laube wurde an einer Außenwand durch das Feuer beschädigt. Die Beamten der anwesenden Kriminalpolizei beschlagnahmten die Brandorte. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zur Schadenhöhe gemacht werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0451-1310 oder per mail an K11.luebeck.bki@polizei.landsh.de .

