Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher treten Tür ein

Kaiserslautern (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden - einer auf dem Einsiedlerhof und einer in der Innenstadt.

Auf dem Einsiedlerhof verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Weilerbacher Straße. Sie brachen die Tür auf und stahlen aus den Räumen ein Fahrrad, eine Spielekonsole und ein Mobiltelefon. Außerdem richteten die Eindringlinge Sachschaden an, indem sie das Antennenkabel des Fernsehers durchtrennten. Festgestellt wurde der Einbruch am Freitagmorgen gegen 7 Uhr.

In der Innenstadt drangen Unbekannte in ein Appartement in der Luisenstraße ein. Am späten Freitagabend stellte der Bewohner fest, dass seine Wohnungstür eingetreten wurde. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Täter aus der Wohnung etwas Münzgeld sowie das Bedienteil einer Spielekonsole mit. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 Kontakt mit der Kripo aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell