Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Couragierte Seniorin stoppt Betrüger - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Eine aufmerksame 85-Jährige hat in der vergangenen Woche dafür gesorgt, dass Betrüger leer ausgingen.

Die Seniorin hatte am Montag (02.08.2021) und Dienstag Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten, die ihr vorgaukelten, dass ihr Name auf der Liste einer Bande aufgetaucht sei. Sie wiesen die ältere Dame an 15.000 Euro von der Bank abzuheben.

Nachdem die Täter zwischenzeitig das Gespräch beendet hatten, reagierte die Frau couragiert. Sie rief die richtige Polizei an und berichtete von dem Betrugsversuch. Ermittlern der Siegener Kriminalpolizei und Polizisten der Wache Siegen gelang es, einen verdächtigen Geldabholer im Bereich der Wohnanschrift der Frau an der Sohlbacher Straße in Siegen-Geisweid anzutreffen. Ein 24-Jähriger wurde identifiziert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Siegen laufen weiter.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin: Die Polizei wird Sie nicht anrufen und nach Ihren Vermögenswerten oder nach Kontodaten fragen! Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, wenn Sie ein Anrufer nach Geld, Sparbüchern, Schmuck oder Kontodaten fragt.

Sind Sie sich unsicher, ob "echte" Polizeibeamte vor Ihnen stehen oder Sie anrufen, ziehen Sie Nachbarn, Familienangehörige oder direkt die Polizei (unter 110) hinzu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell