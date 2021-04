Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Odershausen: Internetausfall nach Sachbeschädigung

Korbach (ots)

Nach einer Sachbeschädigung an einem Internet Verteilerkasten in Bad Wildungen-Odershausen an Karfreitag kam es in den Tagen danach zu Störungen der Internetverbindung bei etwa 250 Haushalten des Ortsteils.

Unbekannte Täter rissen den an einem Waldweg gelegenen Verteilerkasten aus dessen Verankerung und warfen ihn um. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ausgeschlossen werden, dass die Beschädigungen durch ein Unfallgeschehen entstanden sind.

Bei dem Waldweg handelt es sich um den Verbindungsweg zwischen der Odershäuser Straße und Am Helental.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger, Polizeioberkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell