Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl - Flucht durch die Neuwieder Innenstadt

Neuwied (ots)

Am 13.10.2020 kam es in einem Geschäft der Neuwieder Innenstadt zu einen Ladendiebstahl. Der Täter entwendete ein paar Schuhe, löste jedoch beim Verlassen des Ladens den Alarm aus. Nachdem er von einer Verkäuferin angesprochen worden war, warf er die Schuhe weg und flüchtete. Die Mitarbeiterin zögerte nicht lange und nahm die Verfolgung auf. Nachdem es während der Flucht zu einem Zusammenstoß mit einem Zeugen gekommen war, welcher sich dem Täter in den Weg gestellt hatte, gab sich der Flüchtende nur wenige Minuten später vor Erschöpfung geschlagen.

Die eintreffenden Polizeikräfte konnten die Personalien des Täters feststellen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell