Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Firmengebäude - Digitalkamera entwendet - #polsiwi

Burbach (OT Holzhausen) (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend (05.08.2021) und Freitagmorgen in ein Firmengebäude an der Hoorwaldstraße in Burbach-Holzhausen eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um das Gebäude zu betreten. Anschließend durchsuchten sie mehrere Büroräume und Schränke. Dabei wurde eine Digitalkamera der Marke Canon EOS 80 D im Wert von rund 800 Euro entwendet. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell