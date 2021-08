Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorhaube zerkratzt - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Goethestraße ein Auto zerkratzt. Die Nutzerin des Fahrzeugs entdeckte am frühen Montagmorgen die Bescherung: Die Motorhaube des Seat Leon wurde über Nacht mutwillig beschädigt. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr. Der Wagen stand in diesem Zeitraum am Straßenrand in Höhe des Hauses Nummer 37A.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

