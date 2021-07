Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen (Landesstraße 1183): Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Eine schwerverletzte Person, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntagnachmittag um 16.20 Uhr auf der L 1183 zwischen Sindelfingen und Darmsheim ereignet hat. Ein 18-jähriger Motorradlenker befuhr die L 1183 von Sindelfingen in Fahrtrichtung Darmsheim. Vor dem Darmsheimer Tunnel wechselte die dortige Lichtzeichenanlage auf Orange, weshalb der Motorradlenker stärker abbremste und im weiteren Verlauf zum Stehen kam. Ein weiterer Fahrzeuglenker, welcher mit seinem Opel hinter dem Krad fuhr, deutete die Situation nicht richtig, weshalb der 65-Jährige auf den verkehrsbedingt haltenden Kradlenker auffuhr. Durch diese Kollision wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Sindelfingen mit zwei Fahrzeugen und elf Wehrleuten ebenfalls vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenbesatzungen eingesetzt.

