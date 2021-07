Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Auf bislang unbekannte Art und Weise wurde ein VW Caddy am Samstagmorgen auf dem Schotterparkplatz in der Flugfeld-Allee beschädigt. Der Pkw stand während des Flohmarkts auf dem Parkplatz und wurde dort in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr an der rechten, hinteren Türe zerkratzt. Der Schaden an dem VW wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07031 13-2500, zu melden.

