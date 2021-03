Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand in Bochum Langendreer

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am heutigen Montag um 14:48 Uhr kam es zu einem Küchenbrand am Wallbaumweg in Bochum Langendreer. Im Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das betroffene Mehrfamilienhaus bereits verlassen. Die Bewohner der Brandwohnung gaben an, dass in der Küche der Kühlschrank brenne. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell ablöschen, anschließend erfolgten Lüftungsmaßnahmen mit dem Hochleistungslüfter. Trotzdem ist die Brandwohnung unbewohnbar. Der Rettungsdienst untersuchte die drei Bewohner der Brandwohnung zum Ausschluss einer Rauchgasintoxikation. Danach sorgte das Sozialamt für die Unterbringung in einer Unterkunft. Bei dem Einsatz, der um 15:45 Uhr beendet war, waren 25 Einsatzkräfte der Wachen BO-Werne und BO-Innenstadt vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell