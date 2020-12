Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Gewerbebetrieb

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (30.11.2020) ist es in der Norderstedter Oststraße zwischen Am Stammgleis und An der Bahn zu einem Einbruch in einen zur Schleswig-Holstein-Straße gelegenen Gebäudekomplex gekommen.

Unbekannte drangen zwischen 20:00 und 08:00 Uhr über das Dach in das durch mehrere Firmen genutzte Gebäude ein.

Bislang konnte nicht festgestellt werden, dass etwas entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oststraße beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Beamten unter 040 52806-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell