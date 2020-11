Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kölln-Reisiek. Autofahrer am frühen Abend mit 1,81 o/oo unterwegs

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Aufgrund seiner auffällig langsamen Fahrweise meldete ein Zeuge am gestrigen Sonntag (29.11.2020), gegen 19.40 Uhr der Polizei einen Pkw-Fahrer, der mit seinem Mercedes in der Straße Sandberg in Kölln-Reisiek extrem langsam unterwegs war.

Die Beamten stellten bei der Überprüfung des 53jährigen aus dem Elmshorner Umland starken Alkoholgeruch fest, eine Atemmessung ergab einen Wert von 1,81 Promille.

Die Entnahme einer Blutprobe führte ein Arzt auf der Wache durch. Einen Führerschein konnte der Beschuldigte nicht vorweisen, da ihm die Fahrerlaubnis bereits wegen eines gleichen Delikts entzogen worden war.

Der Autofahrer muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Trunkenheitsfahrt verantworten.

