Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unterschiedliche Schilderungen

Kaiserslautern (ots)

Eine Passantin hat am Montagmittag in der Nähe des Fackelrondells eine Polizeistreife, die gerade vorbeifuhr, zu sich gewunken. Die Frau berichtete den Beamten, dass sie kurz zuvor beobachtet hatte, wie ein unbekannter Mann einem am Boden liegenden Mann gegen den Kopf getreten habe. Eine weitere Zeugin bestätigte die Schilderung.

Die Polizisten machten sich auf die Suche und fanden das Opfer der beschriebenen Szene - er saß auf den Treppen vor der Mall und gab an, dass "nichts weiter passiert" sei. Er habe lediglich zu viel getrunken und müsse sich hier ausruhen. Der amtsbekannte Mann war tatsächlich stark alkoholisiert. Verletzungen waren keine ersichtlich. Der 54-Jährige lehnte es ab, einen Rettungsdienst hinzuziehen.

Auch der vermeintliche Täter konnte anschließend ermittelt werden. Es handelte sich um einen Sicherheitsmitarbeiter. Er gab an, dass es Streitigkeiten mit dem 54-Jährigen gab und er ihn lediglich dazu bringen wollte, die Örtlichkeit zu verlassen - deshalb habe er ihn mit den Händen weggeschoben. |cri

