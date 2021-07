Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210713 - 0841 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 12. Juli 2021, gegen 16.40 Uhr, erschien ein 24-Jähriger auf der Wache des 4. Polizeirevieres und zeigte an, dass er am gleichen Tage, gegen 09.45 Uhr, Opfer eines Raubes wurde. Zu dem genannten Zeitpunkt war er zu Fuß unterwegs durch die Niddastraße, als ihn in Höhe der Hausnummer 51 vier oder fünf Männer anhielten. Eine Person bedrohte ihn mit einem Messer, eine andere Person schlug ihm mit der Faust gegen den Hals. Sie forderten ihn auf, ihnen sein Handy, ein iPhone 11, zu übergeben, was der Geschädigte schließlich auch tat. Danach flüchteten die Unbekannten. Gegen 20.05 Uhr meldete sich der 24-Jährige erneut, dieses Mal mit dem Hinweis einen der Täter im Bahnhofsgebiet wiedererkannt zu haben. Bei diesem handele es sich um den Messerträger. Der Beschuldigte, ein 29-jähriger Wohnsitzloser, konnte festgenommen werden. Eine Tatwaffe oder das Stehlgut konnte nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

