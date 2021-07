Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210712 - 0838 Frankfurt-Niederrad: Diebstahl aus Auto

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Morgen (11.07.2021) haben zwei Täter ein Auto beschädigt, um anschließend Gegenstände daraus zu entwenden. Ihnen gelang mitsamt der Beute die Flucht.

Gegen 08.00 Uhr warfen die beiden Männer in der Lyoner Straße die Scheibe der Beifahrertür eines weißen Mercedes CLA 180 ein, um anschließend den Innenraum nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten sie einen Rucksack und ergriffen damit, die Bahngleise entlang in Richtung Am Poloplatz, die Flucht.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt das 10. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

