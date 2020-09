Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit Flucht - Fahrzeug beschädigt Bahnübergang

Dinslaken (ots)

Am Sonntag, 20.09.2020 gegen 01:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem gemieteten Mercedes Vito in Dinslaken die Holtener Straße in Richtung Sterkrader Straße. An dem Bahnübergang Hügelstraße kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schrankenanlage. An der Bahnanlage entstand erheblicher Sachschaden. Die Bahnstrecke wird aufgrund von Bauarbeiten zur Zeit nicht befahren. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrzeugführer zu Fuß über die Holtener Straße. Der flüchtende Fahrzeugführer konnte von Zeugen wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 175 cm groß, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit Batmanaufdruck, eine blaue Hose und einer schwarzen Jacke. Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrer werden erbeten unter der Rufnummer 02064-6221822, Polizei Dinslaken.

