POL-F: 210712 - 0839 Frankfurt-Unterliederbach: Autofahrer flieht nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) Am Samstag, den 03. Juli 2021, kam es zwischen einem Motorroller und einem Pkw zu einem Verkehrsunfall. Dabei verletzte sich der 61-jährige Roller-Fahrer schwer. Der Autofahrer entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen, vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 61-Jährige gegen 09.30 Uhr mit seinem Roller die Silostraße in Fahrtrichtung Zeilsheim. Aufgrund des Flohmarktes an der Jahrhunderthalle staute sich der Straßenverkehr auf dieser Straßenseite. Daher entschied sich der Rollerfahrer die im Stau stehenden Pkw linksseitig zu überholen. Zeitgleich fuhr eine Person mit einem weißen Kombi auf der Höhe der Hausnummer 60 von dem Parkplatz eines Getränkemarktes nach links auf die Silostraße, in Fahrtrichtung Höchst, auf. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge, so dass der 61-jährige Mann zu Boden stürzte. Der Autofahrer bzw. die Autofahrerin fuhr, ohne sich um den Mann zu kümmern, davon. Der Rollerfahrer versuchte noch die Verfolgung aufzunehmen; ohne Erfolg. Anschließend fuhr der 61-Jährige selbstständig zu einem Krankenhaus, wo er mit schweren Verletzungen stationär aufgenommen wurde.

Durch den Unfall ist an dem Roller und mutmaßlich auch dem Pkw Schaden entstanden.

Die Frankfurter Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Verkehrsunfall und/oder dem flüchtigen weißen Kombi machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das 17. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11700 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

