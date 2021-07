Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210713 - 0840 Frankfurt-Sossenheim: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (12.07.2021) kam es zwischen drei Männern, 27, 33 und 60 Jahre alt, zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Im Zuge dessen wurde der 27-Jährige schwer verletzt. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdeliktes.

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen sich der 27- und 33-Jährige mit weiteren Personen an einem Kiosk in der Carl-Sonnenschein-Straße, um dort gemeinsam Alkohol zu konsumieren. Plötzlich gerieten die beiden in einen Streit. Aus der verbalen Auseinandersetzung wurde plötzlich eine tätliche. Hierbei kamen nicht nur die Fäuste zum Einsatz. Es wurden unter anderem Flaschen geworfen. Plötzlich vertrug man sich wieder; bis der 60-jährige Vater des 33-Jährigen vor Ort eintraf. Dieser entfachte den Streit erneut, so dass sich der 27- und 33-Jährige wieder tätlich angingen. Im Zuge dessen griff der 60-Jährige zu einem Messer und stach damit auf den Oberkörper des 27-Jährigen ein.

Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Der Polizei gelang es, die beiden Tatverdächtigen festzunehmen. Die Ermittlungen der Mordkommission, auch im Hinblick auf den Hintergrund der Tat, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell