Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Unbekannte beschädigten Bushaltestelle

Zeugen gesucht

RheinbergRheinberg (ots)

In der Zeit von Samstag, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 10.00 Uhr, beschädigten Unbekannte am Schwarzen Weg in Wallach an einer Bushaltestelle eine Scheibe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

