Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Brand in einer Gärtnerei

MoersMoers (ots)

Sonntag gegen 01:38 Uhr brannte es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Lagerhalle einer Gärtnerei an der Kamper Straße. In der Halle lagerte Brennmaterial für die Heizungsanlage. Eigene Löschversuche des Betreibers blieben erfolgslos. Die Löscharbeiten dauern z.Z. noch an. Der Schaden beträgt ca. 100.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

