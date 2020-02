Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Aus Containern, die auf einer Baustelle an der Otto-Hue-Straße in Gladbeck standen, sind in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen Werkzeuge und eine Schubkarre gestohlen worden. Die Container waren aufgebrochen worden.

Waltrop

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend eine Wohnung in einem Haus Am Berghang aufgebrochen. Sie nahmen Schmuck, einen Fotoapparat und Bargeld mit. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Dorsten

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag einen Imbisswagen an der Dülmener Straße aufgebrochen. Die Täter entwendeten Getränkeflaschen. An der aufgehebelten Tür entstand 250 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

