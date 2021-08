Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rotlicht missachtet

An der Kreuzung Ludwigshafener Straße/Mannheimer Straße ist es am Montagnachmittag zum Unfall gekommen, weil ein 54-Jähriger nicht auf das Ampelsignal achtete. Der Fahrer fuhr auf der Mannheimer Straße in Richtung Salingstraße, als die Ampel Rot zeigte. Ohne darauf zu achten, überquerte er den Kreuzungsbereich. Sein Wagen krachte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Eine 24-Jährige wollte bei Grün geradeaus Richtung Hochspeyer, als der 54-Jährige über die Kreuzung fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Mannheimer Straße war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme in Richtung Hochspeyer nur noch einspurig befahrbar. |elz

