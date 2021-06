Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zufahrt von der Weißenburger Straße zur Polizeiwache gesperrt

Lippstadt (ots)

Aufgrund von Bauarbeiten der Stadtwerke Lippstadt ist die Zufahrt zur Polizeiwache in Lippstadt voraussichtlich in der Zeit vom 14. bis 20. Juni nur über die Straße "Roßfeld", aus Richtung B55 kommend, befahrbar. Anschließend verlagern sich die Bauarbeiten weiter in Richtung B55, sodass die Zufahrt danach nur noch über die Weißenburger Straße möglich sein wird. (reh)

