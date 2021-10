Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever ohne Verletzte - Beide Pkw nach Zusammenstoß beschädigt

Jever (ots)

Am Montag, dem 04.10.2021, ereignete sich gegen 07.45 Uhr auf der Bahnhofstraße in Jever ein Verkehrsunfall, als ein 33-jähriger Mann mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände auf die Bahnhofstr./L813 fuhr und dabei einen vorfahrtsberechtigen Pkw übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000 EUR entstand. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell