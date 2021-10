Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung übers Internet - Jeveranerin erstattet Anzeige - Ermittlungen dauern an

Jever (ots)

Eine Jeveranerin bot am Montag einen Mantel über ein Kleinanzeigen-Portal im Internet zum Verschenken an. Während der Konversation mit einem namentlich bislang unbekannten Interessenten, welcher sich den Mantel zuschicken lassen wollte, kam es zu einer beleidigenden Formulierung, die schließlich zur Anzeige gebracht wurde. Die Ermittlungen dauern an.

