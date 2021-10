Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung - 14-Jähriger beschädigt Fassade einer Sporthalle in Jever

Jever (ots)

Am Montag, dem 04.10.2021, gegen 13.15 Uhr, wurde ein 14-jähriger Jugendlicher dabei beobachtet, wie er in Jever gegen die Fassade der Sporthalle der Elisa-Kauffeld-Oberschule trat und dabei zwei Keramik-Wandplatten zerstörte. Seine Motivation zu dieser Tat konnte nicht geklärt werden, wurde aber zur Anzeige gebracht, so dass ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Jugendlichen läuft. Zur Schadenshöhe liegen derzeit keine Angaben vor. Sie dürfte sich jedoch im kleineren dreistelligen Bereich bewegen.

