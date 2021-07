Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in der Schulstraße in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Bei der Polizei Wilhelmshaven wurde ein Raub angezeigt, der sich am vergangenen Freitag, den 25.06.2021, gegen 23.00 Uhr vor einem Mehrparteienhaus in der Schulstraße im Bereich Lilienburgplatz ereignet haben soll. Nach Aussagen des Opfers, ein 19-jähriger Wilhelmshavener, sei es nach Verlassen des Hauses auf dem dortigen Gehweg von unbekannten männlichen Personen körperlich angegangen worden. Die Personengruppe, die aus mindestens drei Männern bestanden haben soll, entwendete die Bauchtasche des Opfers, in der sich die Geldbörse und Schlüssel befanden, und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde mit einem Rettungswagen ins hiesige Klinikum verbracht. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand liegen keine weiteren Hinweise zu den Tätern vor, so dass die Polizei Wilhelmshaven um Mithilfe der Bevölkerung bittet: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

