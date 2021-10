Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - 210km/h bei erlaubten 100

Haselünne (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden durch die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Tempomessungen auf der L 54 in Haselünne durchgeführt. Insgesamt stellten die Beamtinnen und Beamten 12 Autofahrer fest, die die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Trauriger Spitzenreiter war dabei ein Autofahrer, der bei erlaubten 100 Kilometern in der Stunde mit 210 km/h unterwegs war. Neben einem Bußgeld von mindestens 1200 Euro erwartet ihn auch ein Fahrverbot von drei Monaten.

